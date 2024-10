Gaeta.it - Alterazioni demografiche in Europa: analisi di Francesco Billari al convegno di Treviso

(Di sabato 19 ottobre 2024) La demografia europea si presenta come un complesso intrico di cause ed effetti, con profonde implicazioni su economia, politica e sostenibilità . Durante ilStatisticAll a, il rettore dell'Università Bocconi,, ha condiviso insight significativi sulle tendenzee il loro impatto sul futuro del continente. Le sue osservazioni offrono spunti per riflessioni sia sul cambiamento della struttura della popolazione, sia sui possibili approcci politici necessari per affrontare le sfide incombenti. Il passato e le sue conseguenze: un confronto sull'andamento demografico Nei remark di, la storia demografica dell'ha un ruolo centrale. Con il picco del baby boom avvenuto sessant'anni fa, ci si trova ora di fronte a un panorama dove i nati in Italia sono 379.