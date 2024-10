Gaeta.it - Una catastrofe naturale devasta la città: furgoni e abitazioni allagate in seguito a forti piogge

Le immagini deie delle automobili semisommersi dall'acqua torrenziale continuano a fare il giro della rete, testimoniando lazione causata dalle recenti alluvioni che hanno colpito la. Le abbondantihanno provocato l'allagamento di numerose strade e case, costringendo i residenti a cercare rifugio in situazioni di emergenza. I soccorso, orchestrati dai pompieri con mezzi anfibi, hanno rappresentato un valido aiuto per coloro che sono rimasti bloccati nelle proprie. Questo evento tragico ha suscitato una risposta rapida e coordinata da parte delle autorità locali, dimostrando quanto sia vitale la preparazione per affrontare tali emergenze.