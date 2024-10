Tre candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna: il quadro politico si delinea (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La corsa verso la presidenza della Regione Emilia-Romagna si fa sempre più serrata con la presentazione delle candidature presso la Corte d’Appello di Bologna. Tre sono i nomi già ufficializzati, a cui si affiancano le liste in supporto, delineando così il panorama politico locale. L’elettorato Emiliano-romagnolo si prepara a una competizione accesa che coinvolgerà partiti di diverso orientamento, rendendo l’esito elettorale incerto e degno di attenzione. candidati ufficializzati: Federico Serra, Michele de Pascale ed Elena Ugolini Il primo a presentare la propria candidatura è stato Federico Serra, rappresentante delle liste Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Gaeta.it - Tre candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna: il quadro politico si delinea Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La corsa verso lasi fa sempre più serrata con la presentazione delle candidature presso la Corte d’Appello di Bologna. Tre sono i nomi già ufficializzati, a cui si affiancano le liste in supporto,ndo così il panoramalocale. L’elettoratono-romagnolo si prepara a una competizione accesa che coinvolgerà partiti di diverso orientamento, rendendo l’esito elettorale incerto e degno di attenzione.ufficializzati: Federico Serra, Michele de Pascale ed Elena Ugolini Il primo a presentare la propria candidatura è stato Federico Serra, rappresentante delle liste Potere al Popolo e Rifondazione Comunista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicilia - la consulente del governatore Schifani? È imputata per corruzione. E tra le parti civili c’è pure la presidenza della Regione - it che “l momento non c’è stata nessuna condanna e, in ogni caso, fino a sentenza passata in giudicato qualsiasi cittadino italiano è innocente”. Proseguirò, pertanto, a svolgere un ruolo di carattere tecnico a supporto del presidente della regione Schifani, come avviene dall’inizio di questa legislatura”. (Ilfattoquotidiano.it)

I mal di pancia di Forza Italia in Regione. Assessorato o presidenza del consiglio per non mollare Rocca - Con il ritorno dalle ferie estive, ritornano anche i malumori di Forza Italia all'interno della coalizione di centrodestra che governa la Regione. Il partito retto da Antonio Tajani a livello nazionale e regionale dal senatore Claudio Fazzone chiede più spazio e le difficoltà nel convocare la... (Romatoday.it)

Che malattia ha Marco Bucci - sindaco di Genova e candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Liguria - Invece se poi me ne restano altri dieci, me li faccio tutti in barca a vela. Attualmente, dopo l’operazione che gli ha asportato trenta linfonodi, ha terminato anche i cicli di radioterapia e ha iniziato la immunoterapia per i tumori sensibili. Diciamo che fare la campagna elettorale sarà una buona terapia. (Cultweb.it)