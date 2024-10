Stellantis, richiesta improponibile (Di venerdì 18 ottobre 2024) Noi Italia dovremmo chiedere scusa alla Stellantis ex Fiat? Per avere trasferito l'azienda all'estero? Credo che le scuse debbano essere fatte da altri.. con spargimento di cenere sul capo e con vergogna. La richiesta dell'azienda dovrebbe essere rappresentata nella commedia dell'assurdo!! Giampaolo Corsini Ilrestodelcarlino.it - Stellantis, richiesta improponibile Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Noi Italia dovremmo chiedere scusa allaex Fiat? Per avere trasferito l'azienda all'estero? Credo che le scuse debbano essere fatte da altri.. con spargimento di cenere sul capo e con vergogna. Ladell'azienda dovrebbe essere rappresentata nella commedia dell'assurdo!! Giampaolo Corsini

Stellantis - da Tavares nessuna garanzia ma solo la solita richiesta di aiuti - Tavares parla di “un grandissimo svantaggio perché non consente di difendere i margini”. Solo un’altra richiesta di aiuto. Mentre la società conferma che è in corso il procedimento per individuare il successore di Tavares alla fine del suo mandato (a inizio 2026), l’ad assicura che c’è una strategia per l’Italia: “Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare l’Italia o che qualcuno sfidi la ... (Lanotiziagiornale.it)