Stellantis la rabbia dei 20mila a Roma | Il governo ci ha abbandonati Parlano di Nazione? Siamo noi che ci alziamo alle 4 E loro si sono svegliati solo ora

Da Roma Tra le tute blu che passano più tempo a casa che in fabbrica, i confinati della crisi di Stellantis, c'è la rabbia di uno sciopero che parte da lontano. sono arrivati tutti: gli operai delle carrozzerie di Mirafiori che hanno lavorato 9 giorni da agosto in poi; quelli rimasti di Melfi, in solidarietà almeno fino a giugno 2025; gli operai di Pomigliano d'Arco che sembravano indenni dalla riduzione dei volumi e invece da settembre hanno già dovuto subire 17 giorni di cassa integrazione; ci sono anche i pochi rimasti di Cassino, Termoli e Modena; i colleghi da Atessa, gli ultimi colpiti dalla crisi.

