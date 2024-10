Settebello di pallanuoto, oltre il danno la beffa: squalifica per 6 mesi per la protesta olimpica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le ultime Olimpiadi hanno raccontato molte storie, alcune belle come la conquista delle medaglie dei due fidanzati Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo quasi nello stesso istante, e altre meno belle come il Settebello della pallanuoto che è stato letteralmente scippato dagli arbitri per una decisione cervellotica e inspiegabile. Settebello squalificato per 6 mesi: pagata a caro prezzo la protesta olimpica Il 7 agosto gli azzurri affrontarono l’Ungheria, subendo un torto arbitrale clamoroso che poi è stato anche accertato. Nel corso della partita gli azzurri segnarono il gol del 3-3 con Condemi, che nella dinamica del tiro involontariamente colpì l’avversario al volto. Gli arbitri però giudicarono clamorosamente quel colpo volontario e non solo annullarono il gol dell’Italia, ma addirittura espulsero Condemi e diedero un rigore all’Ungheria. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le ultime Olimpiadi hanno raccontato molte storie, alcune belle come la conquista delle medaglie dei due fidanzati Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo quasi nello stesso istante, e altre meno belle come ildellache è stato letteralmente scippato dagli arbitri per una decisione cervellotica e inspiegabile.to per 6: pagata a caro prezzo laIl 7 agosto gli azzurri affrontarono l’Ungheria, subendo un torto arbitrale clamoroso che poi è stato anche accertato. Nel corso della partita gli azzurri segnarono il gol del 3-3 con Condemi, che nella dinamica del tiro involontariamente colpì l’avversario al volto. Gli arbitri però giudicarono clamorosamente quel colpo volontario e non solo annullarono il gol dell’Italia, ma addirittura espulsero Condemi e diedero un rigore all’Ungheria.

