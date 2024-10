Sconti sulla casa, bonus mobili anche nel 2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – bonus edilizio che va, bonus edilizio che resta. Nella manovra per il 2025, oltre all’annunciato ridimensionamento del Superbonus 110% che scenderà al 65% per le spese rimaste a carico, c’è il ritorno di quello per le ristrutturazione, che resta al 50% e la conferma, fino al 31 dicembre, del cosiddetto Sismabonus e del bonus mobili. Novità anche per l’aggiornamento del castasto ma senza una revisione generalizzata delle mappe, invece destinata solo a coloro che hanno utilizzato i bonus per l’efficientamento energetico o per il miglioramento degli edifici. Nessuna notizia, infine, del bonus verde, che scade a fine anno: molto probabilmente non sarà rifinanziato, tranne sorprese dell’ultima ora. Ma ecco, nel dettaglio, le novità. Quotidiano.net - Sconti sulla casa, bonus mobili anche nel 2025 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 –edilizio che va,edilizio che resta. Nella manovra per il, oltre all’annunciato ridimensionamento del Super110% che scenderà al 65% per le spese rimaste a carico, c’è il ritorno di quello per le ristrutturazione, che resta al 50% e la conferma, fino al 31 dicembre, del cosiddetto Sismae del. Novitàper l’aggiornamento del castasto ma senza una revisione generalizzata delle mappe, invece destinata solo a coloro che hanno utilizzato iper l’efficientamento energetico o per il miglioramento degli edifici. Nessuna notizia, infine, delverde, che scade a fine anno: molto probabilmente non sarà rifinanziato, tranne sorprese dell’ultima ora. Ma ecco, nel dettaglio, le novità.

