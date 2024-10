Regionali, ecco i candidati della lista “Civici con De Pascale” (Di venerdì 18 ottobre 2024) È pronta anche la lista civica del centrosinistra per le Elezioni Regionali del 17 e 18 novembre. Si chiama “Civici con De Pascale” e appoggia ovviamente il candidato alla presidenza, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale. I quattro candidati piacentini sono Manola Gruppi, Maria Rattotti Ilpiacenza.it - Regionali, ecco i candidati della lista “Civici con De Pascale” Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È pronta anche lacivica del centrosinistra per le Elezionidel 17 e 18 novembre. Si chiama “con De” e appoggia ovviamente il candidato alla presidenza, il sindaco di Ravenna Michele De. I quattropiacentini sono Manola Gruppi, Maria Rattotti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - i candidati di Fratelli d'Italia in Piazza Saffi sabato mattina - Entra nel vivo la campagna elettorale di Fratelli d'Italia in vista della chiamata alle urne per il rinnovo del consiglio regionale. Sabato dalle 10 alle 13 sarà allestito un banchetto del partito di Giorgia Meloni in piazza Saffi in cui i cittadini potranno incontrare tutti i candidati del... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali Umbria 2024 - il confronto tra candidati presidente negli scatti di Emanuele Ubaldi - È andato in scena giovedì mattina 17 ottobre al cenacolo San Marco a Terni il confronto tra i candidati presidente della prossima tornata elettorale regionale in Umbria, che si svolgerà il 17 e 18 novembre. Sul palco dell’evento organizzato dalle redazione di TerniToday, PerugiaToday e Istess... (Ternitoday.it)

Regionali 2024 - chi va meglio sui social tra i candidati alla presidenza in Liguria - Emilia-Romagna e Umbria - Arcadia Mood ha monitorato gli account dei principali candidati alla presidenza di Emilia-Romagna, Umbria e Liguria, mettendo a confronto i numeri su followers, engagement, spesa investita e interazioni. Vediamo chi ha vinto sui social finora.Continua a leggere . (Fanpage.it)