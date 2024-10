Nei pacchi di FC 25 adesso c’è il Team 2 di Total Rush con Messi e Neymar Jr. (Di venerdì 18 ottobre 2024) La seconda settimana della promo Total Rush presenta il Team 2 con nomi importanti come quello del GOAT Messi, del talento di Neymar Jr e di altri come Wirtz, Lewandoski e Salah! (qui tutto quello che dovete sapere sulla promo). Preordina ora la PS5 Pro su Amazon Il Team 2 è composto da Alexia Putellas 91 Messi 90 Salah 90 Wirtz 90 Lewandoski 90 Neymar Jr. 88 Zaire-Emery 87 Guerreiro 87 Arnold 86 Tomori 86 Lohmann 86 Ndombele 85 Rodriguez 85 Benrahma 85 Elmas 84 Preordina ora la PS5 Pro su Amazon Imiglioridififa.com - Nei pacchi di FC 25 adesso c’è il Team 2 di Total Rush con Messi e Neymar Jr. Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) La seconda settimana della promopresenta il2 con nomi importanti come quello del GOAT, del talento diJr e di altri come Wirtz, Lewandoski e Salah! (qui tutto quello che dovete sapere sulla promo). Preordina ora la PS5 Pro su Amazon Il2 è composto da Alexia Putellas 9190 Salah 90 Wirtz 90 Lewandoski 90Jr. 88 Zaire-Emery 87 Guerreiro 87 Arnold 86 Tomori 86 Lohmann 86 Ndombele 85 Rodriguez 85 Benrahma 85 Elmas 84 Preordina ora la PS5 Pro su Amazon

