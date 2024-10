Mister Movie | L’Abbonamento Disney+ costa di più, da quando gli aumenti e nuovo listino (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brutte notizie per gli amanti di Disney+: la piattaforma di streaming ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti. A partire dal 17 ottobre, gli utenti dovranno mettere mano al portafoglio per continuare a godersi i loro film e serie TV preferiti. Quanto costerà di più Disney+? I piani Standard senza pubblicità e Premium sono stati interessati dagli aumenti: Piano Standard senza pubblicità: Il costo mensile passa da 8,99€ a 9,99€, mentre quello annuale da 89,90€ a 99,90€. Piano Premium: Il piano più completo, con qualità 4K e Dolby Atmos, passa da 11,99€ al mese a 13,99€ e da 119,90€ all’anno a 139,90€. Unico a rimanere invariato è il piano Standard con pubblicità, che continua a costare 5,99€ al mese. Perché questo aumento? Disney+ giustifica questa scelta con la necessità di investire in nuovi contenuti e migliorare la qualità del servizio. Mistermovie.it - Mister Movie | L’Abbonamento Disney+ costa di più, da quando gli aumenti e nuovo listino Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brutte notizie per gli amanti di: la piattaforma di streaming ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti. A partire dal 17 ottobre, gli utenti dovranno mettere mano al portafoglio per continuare a godersi i loro film e serie TV preferiti. Quanto costerà di più? I piani Standard senza pubblicità e Premium sono stati interessati dagli: Piano Standard senza pubblicità: Il costo mensile passa da 8,99€ a 9,99€, mentre quello annuale da 89,90€ a 99,90€. Piano Premium: Il piano più completo, con qualità 4K e Dolby Atmos, passa da 11,99€ al mese a 13,99€ e da 119,90€ all’anno a 139,90€. Unico a rimanere invariato è il piano Standard con pubblicità, che continua are 5,99€ al mese. Perché questo aumento?giustifica questa scelta con la necessità di investire in nuovi contenuti e migliorare la qualità del servizio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morte Lyam Paine, il mistero s'infittisce - Poco prima della morte, i componenti dello staff dell'albergo avevano chiamato il numero delle emergenze per segnalare il profondo stato di confusione di un uomo ... (msn.com)

Georgia Southern grad, American Idol finalist Will Moseley to headline free Homecoming concert - Georgia Southern University graduate and American Idol finalist Will Moseley is set to take the stage in Statesboro this Saturday. Moseley, a Hazlehurst native, will perform a free concert following ... (wjcl.com)

Disney Epic Mickey Rebrushed: Come ottenere tutti i Trofei e Obiettivi - In Disney Epic Mickey: Rebrushed, ci sono un totale di 38 trofei e obiettivi da sbloccare. Molti di questi sono legati alla trama principale, quindi li otterrai automaticamente completando il gioco. (techgaming.it)