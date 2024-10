Milan, Gazzetta: Paulo Fonseca a rapporto con Rafael Leao e compagni. Il discorso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milan, il tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca ha avuto un confronto con Rafael Leao e compagni per motivare la squadra. Il discorso Paulo Fonseca rilancia il suo Milan con un discorso forte e motivazionale che potrebbe finalmente dare la scossa a Rafael Leao e compagni, dopo un inizio di campionato tutt’altro che positivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico portoghese sente la totale fiducia da parte della società e le prime nove partite della stagione non hanno spostato gli equilibri nella testa di Fonseca. Da quanto si evince – nel suo discorso alla squadra – l’allenatore lusitano avrebbe forzato la mano sulla fase difensiva, comunicando al reparto che serve maggior attenzione, visto che diversi dei goal subiti dai rossoneri sono stati frutto di incertezze della retroguardia. Dailymilan.it - Milan, Gazzetta: Paulo Fonseca a rapporto con Rafael Leao e compagni. Il discorso Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), il tecnico dei rossoneriha avuto un confronto conper motivare la squadra. Ilrilancia il suocon unforte e motivazionale che potrebbe finalmente dare la scossa a, dopo un inizio di campionato tutt’altro che positivo. Secondo quanto riportato dalladello Sport, infatti, il tecnico portoghese sente la totale fiducia da parte della società e le prime nove partite della stagione non hanno spostato gli equilibri nella testa di. Da quanto si evince – nel suoalla squadra – l’allenatore lusitano avrebbe forzato la mano sulla fase difensiva, comunicando al reparto che serve maggior attenzione, visto che diversi dei goal subiti dai rossoneri sono stati frutto di incertezze della retroguardia.

