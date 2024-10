Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele: “Sicurezza Unifil priorità” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere il Libano subito dopo. Anche se i lavori del Consiglio europeo dovrebbero protrarsi, come al momento da agenda (il summit era fissato per il 17 e 18 ottobre, ndr), lei ha deciso per il fronte caldo del Medio L'articolo Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele: “Sicurezza Unifil priorità” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – La premier Giorgiaha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere ilsubito. Anche se i lavori del Consiglio europeo dovrebbero protrarsi, come al momento da agenda (il summit era fissato per il 17 e 18 ottobre, ndr), lei ha deciso per il fronte caldo del Medio L'articoloin: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

**Mo : Meloni lascia Bruxelles - diretta in Giordania e Libano** - Bruxelles, 17 ott. La presidente del Consiglio, in ore rese ancor più concitate dalla notizia della morte del leader di Hamas Yahya Sinwar, trascorrerà la giornata di domani prima in Giordania, dove vedrà il Re Abdallah II, e poi in Libano, dove è attesa dal primo ministro libanese Najib Nikati e dal presidente del Parlamento del Libano Nabih Berri. (Liberoquotidiano.it)

Meloni in missione diplomatica : cosa aspettarsi dagli incontri in Giordania e Libano - Nell'agenda ufficiale di Meloni si legge che alle 12 dovrà incontrare il Re di Giordania Abdallah II ad Aqaba, mentre l'incontro con il primo ministro libanese, Najib Mikati, a Beirut si terrà alle 16. . 'articolo Meloni in missione diplomatica: cosa aspettarsi dagli incontri in Giordania e Libano. (Ildifforme.it)