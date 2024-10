LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Jonathan Milan in finale nell’inseguimento con il nuovo primatista mondiale Charlton! (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01: Il tempo di Bigham è 4’01?671, il canadese Ernst è 16mo con 4’15?701 16.00: E’ PODIOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAA! Jonathan Milan VOLA IN finale! Nonostante una grande parte conclusiva, Bigham si deve accontentare del terzo posto e andrà a disputare la finale per il bronzo con il connazionale Tanfield 15.59: In rimonta Bigham a 1?7 da Milan al terzo km 15.58: Bigham è a 2? da Milan a metà gara, anche se è risalito all’ottavo posto 15.57: Bigham è 13mo dopo il primo km, Ernst ottavo 15.55: Ora il britannico Bigham e il canadese Ernst a chiudere la qualificazione 15.54: Il belga Vandenbranden cala alla distanza ed è quinto con 4’04?470, Milan resta secondo quando mancano gli ultimi due atleti e quindi stasera sarà sicuramente in una delle due finali 15.53: Vandenbranden sta tenendo il ritmo di Milan ed è davanti a metà gara 15. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Jonathan Milan in finale nell’inseguimento con il nuovo primatista mondiale Charlton! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01: Il tempo di Bigham è 4’01?671, il canadese Ernst è 16mo con 4’15?701 16.00: E’ PODIOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAA!VOLA IN! Nonostante una grande parte conclusiva, Bigham si deve accontentare del terzo posto e andrà a disputare laper il bronzo con il connazionale Tanfield 15.59: In rimonta Bigham a 1?7 daal terzo km 15.58: Bigham è a 2? daa metà gara, anche se è risalito all’ottavo posto 15.57: Bigham è 13mo dopo il primo km, Ernst ottavo 15.55: Ora il britannico Bigham e il canadese Ernst a chiudere la qualificazione 15.54: Il belga Vandenbranden cala alla distanza ed è quinto con 4’04?470,resta secondo quando mancano gli ultimi due atleti e quindi stasera sarà sicuramente in una delle due finali 15.53: Vandenbranden sta tenendo il ritmo died è davanti a metà gara 15.

