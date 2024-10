Juve Stabia-Cremonese: le probabili formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie b 2024/2025. I campani vogliono confermarsi quale rivelazione del torneo contro i grigiorossi alle prese con diversi problemi. Juve Stabia-Cremonese si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Menti. Juve Stabia-Cremonese: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il percorso fin qui dei padroni di casa è stato entusiasmante trattandosi di una neopromossa. Grazie alle ultime due vittorie, una delle quali contro la capolista Pisa, la squadra di Pagliuca è balzata al quarto posto con 14 punti, ed ora si preparara ad affrontare un’altra candidata alla promozione. In casa grigiorossa c’è stato il cambio di guida tecnica con Corini che ha rilevato Stroppa. Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia-Cremonese: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie b 2024/2025. I campani vogliono confermarsi quale rivelazione del torneo contro i grigiorossi alle prese con diversi problemi.si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il percorso fin qui dei padroni di casa è stato entusiasmante trattandosi di una neopromossa. Grazie alle ultime due vittorie, una delle quali contro la capolista Pisa, la squadra di Pagliuca è balzata al quarto posto con 14 punti, ed ora si preparara ad affrontare un’altra candidata alla promozione. In casa grigiorossa c’è stato il cambio di guida tecnica con Corini che ha rilevato Stroppa.

