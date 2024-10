Innocente dopo 44 anni nel braccio della morte: il caso giudiziario che ha sconvolto il Giappone (Di venerdì 18 ottobre 2024) Iwao Hakamada, che ha 88 anni, ha passato quasi mezzo secolo in carcere in Giappone. Salvo poi essere giudicato Innocente. Innocente dopo 44 anni nel braccio della morte: il caso giudiziario che ha sconvolto il Giappone InsideOver. It.insideover.com - Innocente dopo 44 anni nel braccio della morte: il caso giudiziario che ha sconvolto il Giappone Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Iwao Hakamada, che ha 88, ha passato quasi mezzo secolo in carcere in. Salvo poi essere giudicato44nel: ilche hailInsideOver.

