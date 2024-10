Il presidente della Provincia, Francesco Menna, si candida alla presidenza regionale dell'Anci (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della Provincia Francesco Menna si candida alla presidenza regionale dell'Anci, associazione nazionale Comuni Italiani, e affida a una lettera indirizzata a tutti i sindaci d'Abruzzo il suo appello al voto: "Mi duole non poter partecipare, a causa delle mie condizioni di salute Chietitoday.it - Il presidente della Provincia, Francesco Menna, si candida alla presidenza regionale dell'Anci Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilsi, associazione nazionale Comuni Italiani, e affida a una lettera indirizzata a tutti i sindaci d'Abruzzo il suo appello al voto: "Mi duole non poter partecipare, a causae mie condizioni di salute

"Marsilio potrebbe interessare Giorgia Meloni di cui si professa grande amico" : il presidente della Provincia interviene sulla Via Verde - Si è tenuta ieri, giovedì 17 ottobre, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, la prima edizione degli Stati Generali della Via Verde Costa dei Trabocchi, un evento promosso dalla Provincia con l’obiettivo di creare un’occasione di dialogo tra istituzioni, associazioni e operatori... (Chietitoday.it)

Incontro tra il presidente della Regione e il nuovo comandante provinciale dei carabinieri dell’Aquila - Questo gesto non solo riflette un clima di fiducia e collaborazione, ma rappresenta anche l’impegno di entrambe le parti a lavorare insieme per il bene della comunità aquilana. Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, un’importante visita istituzionale ha avuto luogo presso Palazzo Silone, sede della Regione Abruzzo, dove il presidente Marco Marsilio ha accolto il colonnello Salvatore Del ... (Gaeta.it)

La Fondazione Vassallo chiede la rimozione di Alfieri da Sindaco e Presidente della provincia - b, e l’articolo 142 del TUEL nei confronti del sindaco di Capaccio-Paestum. ” Con questa azione, la Fondazione Angelo Vassallo si schiera ancora una volta in difesa dei valori democratici e istituzionali, che sono stati al centro dell’impegno civile di Angelo Vassallo, assassinato per il suo coraggioso operato come Sindaco di Pollica. (Primacampania.it)