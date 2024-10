Hamas: «Terremo gli ostaggi fino al ritiro dell’Idf» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Uccisi due terroristi dei Fratelli musulmani entrati nello Stato ebraico dal Mar Morto. Gerusalemme: «Eliminati 1.500 Hezbollah». Laverita.info - Hamas: «Terremo gli ostaggi fino al ritiro dell’Idf» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 18 ottobre 2024) Uccisi due terroristi dei Fratelli musulmani entrati nello Stato ebraico dal Mar Morto. Gerusalemme: «Eliminati 1.500 Hezbollah».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaza - nulla di fatto a Doha dopo 2 giorni di negoziati - Israele "manterremo soldati in corridoi strategici" - Hamas : "chiediamo ritiro completo delle truppe" - Si sono conclusi con un nulla di fatto i due giorni di colloqui per il raggiungimento di un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza e per la liberazione dei 33 ostaggi israeliani ancora vivi nelle mani di Hamas, cominciati ieri nella capitale qatariota di Doha. Nonostante l’impegno dei pae . (Ilgiornaleditalia.it)