Gaza: perché la fine di sinwar non è l'inizio della pace

Netanyahu è riuscito a fermare Hamas decimando la popolazione, ma non ha espresso alcuna idea sul dopoguerra nella Striscia.

Attacco aereo israeliano in Libano : oltre 20 morti. Hezbollah : “Cessate il fuoco solo con fine guerra a Gaza” - Questo evento segna un cambiamento significativo nella strategia militare israeliana, che sembra ora estendersi oltre le tradizionali zone di conflitto. La posizione di Hezbollah Dall'altra parte, il numero due di Hezbollah, Naim Qassem, ha risposto alle azioni israeliane con toni provocatori, affermando che il conflitto in Libano non può essere separato da quello in corso nella Striscia di ... (Ilfogliettone.it)

Netanyahu avvisa Biden che sulla rappresaglia all’Iran e sulla fine delle ostilità - decide Israele. E il leader Usa minaccia : “Risolvi la crisi umanitaria a Gaza o blocco l’invio di armi” - Netanyahu vuole la stessa cosa. Bombardamenti e combattimenti continui in Libano e nella Striscia di Gaza, con l’incubo dell’annunciata rappresaglia contro l’Iran annunciata da Netanyahu. Qassem ha poi accusato gli Stati Uniti di aiutare Israele nei “suoi crimini brutali” nella regione: “L’America, il diavolo più grande, vuole un nuovo Medio Oriente. (Lanotiziagiornale.it)

La tragica fine di Shaban Ahmad : un giovane studente vittima del conflitto a Gaza - Da mesi stava cercando di raccogliere fondi per fuggire da Gaza e trasferirsi in Egitto con i suoi cari, tra cui il padre Ahmed, la madre Alaa e i suoi cinque fratelli e sorelle. Un simbolo di speranza e disperazione La tragica morte di Shaban, raffigurata in un video straziante che circola online, ha evidenziato il dramma umano delle vittime di conflitti armati. (Gaeta.it)