Gara di arte muraria: due studenti genovesi della scuola edile al secondo posto in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo prestigioso riconoscimento nazionale per la scuola edile genovese (Esseg). I due allievi del corso professionale IeFP (operatore edile-operatore termoidraulico) Gabriel Ghiorghiu (17 anni) e Mattia Santagati (18 anni) si sono aggiudicati il secondo posto a livello Italiano nella categoria

