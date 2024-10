G7 Difesa a Napoli, il via tra tensioni e polemiche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon l’arrivo delle delegazioni, è partito oggi a Napoli il G7 della Difesa, presieduto dal ministro Guido Crosetto. Ma in una città flagellata dal maltempo, si respira un clima plumbeo. Una cappa di tensioni grava sull’appuntamento, inevitabile conseguenza delle guerre in atto. Annunciata la protesta di domani alle 15, con il corteo degli antagonisti. La manifestazione, in partenza da piazza Garibaldi, è autorizzata fino a piazza Borsa. Ma gli organizzatori hanno già anticipato l’intenzione di spingersi oltre. L’obiettivo è di arrivare “quanto più possibile vicino a Palazzo Reale”, sede del meeting tra ministri della Difesa. Imponenti, a dir poco, le misure di sicurezza: circa 3000 esponenti di forze dell’ordine impegnati nei servizi di vigilanza e controllo. Fino a domenica, ultimo giorno del G7, la zona rossa sarà off limits. Anteprima24.it - G7 Difesa a Napoli, il via tra tensioni e polemiche Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon l’arrivo delle delegazioni, è partito oggi ail G7 della, presieduto dal ministro Guido Crosetto. Ma in una città flagellata dal maltempo, si respira un clima plumbeo. Una cappa digrava sull’appuntamento, inevitabile conseguenza delle guerre in atto. Annunciata la protesta di domani alle 15, con il corteo degli antagonisti. La manifestazione, in partenza da piazza Garibaldi, è autorizzata fino a piazza Borsa. Ma gli organizzatori hanno già anticipato l’intenzione di spingersi oltre. L’obiettivo è di arrivare “quanto più possibile vicino a Palazzo Reale”, sede del meeting tra ministri della. Imponenti, a dir poco, le misure di sicurezza: circa 3000 esponenti di forze dell’ordine impegnati nei servizi di vigilanza e controllo. Fino a domenica, ultimo giorno del G7, la zona rossa sarà off limits.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli in alta sicurezza per il G7 della Difesa : oltre 3mila agenti in campo e cortei in arrivo - Sarà presente anche Mark Rutte, segretario generale della NATO, insieme a Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. In risposta a tali situazioni, le autorità di sicurezza hanno lanciato appelli alla calma, invitando i manifestanti a non oltrepassare i confini stabiliti. (Gaeta.it)

G7 della Difesa - Napoli blindata e tensione per corteo - Ma i manifestanti hanno già avvertito: “non ci fermeremo”. Dopo l’arrivo oggi delle delegazioni e una cena di gala a palazzo della Marina, la runione entrerà nel vivo domani con due sessioni, mattina e pomeriggio, nelle quali verranno affrontati i dossier più caldi. Tempo di lettura: 3 minutiNapoli blindata già da oggi per il G7 della Difesa, che si terrà a Palazzo Reale – nel cuore della città ... (Anteprima24.it)

G7 Difesa - come cambia la viabilità nel centro di Napoli per il vertice in città - In occasione del vertice dei Ministri della Difesa dei Paesi del G7, il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di circolazione dal 18 al 20 ottobre 2024, fino a cessate esigenze, come di seguito articolato: 1. dalle ore 00:01 del 18/10/2024 alle ore 14:00 del 20/10/2024 e... (Napolitoday.it)