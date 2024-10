Firenze in rosa per il Pink October: dal 20 ottobre visite gratuite e iniziative (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – In occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, l’onlus Firenze in rosa organizza a Firenze e provincia una serie di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza di donne e uomini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. La campagna “Firenze in rosa per il Pink October” si svolgerà dal 20 al 27 ottobre 2024 e partirà con una camminata che da piazza Poggi condurrà fino al piazzale Michelangelo, dove i partecipanti realizzeranno un fiocco rosa “umano”. Questi, in dettaglio tutti gli appuntamenti in programma. Domenica 20 ottobre, ore 16.30 La prima iniziativa, come ricordato, sarà la Pink Ribbon Walk, una passeggiata da piazza Poggi al piazzale Michelangelo. Qui è previsto un flash mob, con i partecipanti che creeranno un fiocco rosa “umano”, simbolo della prevenzione. Lanazione.it - Firenze in rosa per il Pink October: dal 20 ottobre visite gratuite e iniziative Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 182024 – In occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, l’onlusinorganizza ae provincia una serie divolte ad aumentare la consapevolezza di donne e uomini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. La campagna “inper il” si svolgerà dal 20 al 272024 e partirà con una camminata che da piazza Poggi condurrà fino al piazzale Michelangelo, dove i partecipanti realizzeranno un fiocco“umano”. Questi, in dettaglio tutti gli appuntamenti in programma. Domenica 20, ore 16.30 La prima iniziativa, come ricordato, sarà laRibbon Walk, una passeggiata da piazza Poggi al piazzale Michelangelo. Qui è previsto un flash mob, con i partecipanti che creeranno un fiocco“umano”, simbolo della prevenzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - al via la stagione di prosa del Teatro Cantiere Florida - Fino al 5 aprile sono 9 gli spettacoli in programma. . Tra i titoli in prima assoluta c’è il debutto di “Avrei preferito essere un gabbiano”, nuovo lavoro del Teatro dell’Elce. Firenze, 17 ottobre 2024 – Sarà affidata a Sotterraneo, l’iconica formazione vincitrice di tre premi Ubu – massimo riconoscimento per il teatro in Italia – l’apertura, sabato 19 ottobre alle 21. (Lanazione.it)

Mese dedicato al tumore al seno - Firenze si colora di rosa - Firenze, 1 ottobre 2024 – Firenze si colora si rosa. . E lo fa in occasione dell'apertura del mese dedicato al tumore al seno. L’illuminazione speciale è a cura di Firenze Smart e quindi in questa serata chi passerà per le porte storiche della città le potrà trovare integralmente di colore rosa, come avviene spesso in occasione di manifestazioni di questo tipo. (Lanazione.it)

Firenze : 19enne cade dalla spalletta del lungarno Santa Rosa. In codice rosso a Careggi - Una ragazza di 19 anni è caduta dalla spalletta del lungarno Santa Rosa, finendo sul cemento sottostante, vicino al greto dell'Arno L'articolo Firenze: 19enne cade dalla spalletta del lungarno Santa Rosa. Incidente nella serata di oggi, 25 settembre 2024, a Firenze. . codice rosso a Careggi proviene. (Firenzepost.it)