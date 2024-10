Gaeta.it - Fadi Al-Wahidi, giornalista di Al Jazeera, in coma dopo essere stato ferito da proiettile israeliano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterAl-, undi Al, si trova attualmente indiaver subito una grave ferita al collo. L’incidente risale a oltre una settimana fa, mentre Al-stava documentando le operazioni militari delle Forze di Difesa Israeliane presso il campo profughi di Jabalia, situato nel nord di Gaza. L’episodio ha scosso la comunità giornalistica e ha messo in evidenza le difficoltà crescenti che i reporter affrontano in zone di conflitto. le circostanze dell’incidenteAl-ègravementeda undi un soldatomentre era in servizio come corrispondente per Al. Al momento dell’incidente, indossava un giubbotto identificativo che lo contraddistingueva chiaramente come, elemento che rende ancora più preoccupanti le circostanze che hanno portato alla sua lesione.