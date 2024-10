Eros Di Ronza ucciso a forbiciate, la cugina: “Ha sbagliato a fare la rapina, ma non è giusto uccidere così” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Shou Zhou e Liu Chongbin sono stati arrestati per l'omicidio di Eros Di Ronza. Il 37enne aveva provato a rubare alcuni gratta e vinci dal loro bar di Milano ed è stato ucciso con oltre 20 forbiciate. "Ha sbagliato facendo la rapina, ma non è giusto uccidere una persona così", ha detto una cugina della vittima a Fanpage.it. Fanpage.it - Eros Di Ronza ucciso a forbiciate, la cugina: “Ha sbagliato a fare la rapina, ma non è giusto uccidere così” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Shou Zhou e Liu Chongbin sono stati arrestati per l'omicidio diDi. Il 37enne aveva provato a rubare alcuni gratta e vinci dal loro bar di Milano ed è statocon oltre 20. "Hafacendo la, ma non èuna persona così", ha detto unadella vittima a Fanpage.it.

