Discoteca abusiva scoperta a Pozzuoli | sgomberati 400 clienti

Una Discoteca abusiva è stata scoperta a Pozzuoli, nei Campi Flegrei, dalla Polizia Municipale locale. Il locale, registrato come un'attività di sola somministrazione di bevande, ospitava in realtà circa 400 persone intenti a ballare, in totale violazione delle normative vigenti. La scoperta è avvenuta durante un controllo

