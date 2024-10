Iltempo.it - Del Debbio non si trattiene con Furfaro: "Migranti? Non avere risolto un c..."

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre mezza Europa prende lezioni da Giorgia Meloni sul temae l'idea di ricorrere a hotspot esterni, ovvero hub di rimpatrio al di fuori dell'Ue in cui trattenere le persone in attesa di risposta alle richieste d'asilo, non è più un tabù, la sinistra attacca e non ammette gli evidenti successi dell'attuale governo. Sul tavolo del dibattito di Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità di Rete 4, Paolo Delha lanciato l'argomento che sta scatenando il mondo della politica: il modello Albania. "Si tratta di un'operazione di propaganda, si è messa su una baracconata mediatica per far vedere otto persone a prua. Noi parliamo di dodici persone. Ci sono alluvionati che non hanno preso un euro, quei soldi forse dovevano andare a loro anziché spenderne una quantità esagerata in Albania", ha detto Marco