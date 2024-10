Credeva di avere un tumore, e invece scopre di avere un secondo utero (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kelsi Baldwin, 33enne dell’Ohio (USA), pensava di avere un tumore all’utero, e invece ha scoperto di avere un "utero didelfo", cioè un doppio utero e due cervici. Una condizione rara in cui le due tube, che dovrebbero crescere e unirsi per formare l’utero mentre il feto si sviluppa, non si Europa.today.it - Credeva di avere un tumore, e invece scopre di avere un secondo utero Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kelsi Baldwin, 33enne dell’Ohio (USA), pensava diunall’, eha scoperto diun "didelfo", cioè un doppioe due cervici. Una condizione rara in cui le due tube, che dovrebbero crescere e unirsi per formare l’mentre il feto si sviluppa, non si

Paola Perego spiega come ha scoperto di avere un tumore «Le amiche mi insultano adesso» - In un’intervista al Messaggero, Paola Perego ha raccontato i dettagli del suo percorso, parlando apertamente della malattia e di come abbia affrontato la paura con coraggio, anche grazie al supporto della famiglia, in particolare della figlia. Paola Perego parla del tumore Paola Perego ha scoperto di avere un carcinoma papillare maligno al rene per puro caso, durante un controllo di routine. (Donnapop.it)

“Ho scoperto di avere un tumore al rene con un test di routine - senza non avrei saputo di essere malata” : il racconto di Paola Perego - “Dopo un’ecografia addominale, il medico mi ha consigliato una risonanza. Ma il percorso non è stato facile. La diagnosi è stata uno shock: “La prima reazione è stata di rifiuto totale. Ha capito che avevo bisogno di parlare di quanto accaduto. L’operazione, avvenuta una settimana dopo la diagnosi, ha segnato il vero momento di presa di coscienza. (Ilfattoquotidiano.it)

Peppe di Napoli - la star di Tiktok - rivela di avere un tumore : ecco cosa ha rivelato e come sta oggi - I dottori che lo hanno seguito ultimamente, a quanto pare, avrebbero trovato dei piccoli linfomi nel suo corpo. Peppe di Napoli e la confessione del tumore Condividendo una foto in ospedale, Peppe di Napoli ha annunciato che a breve si sottoporrà a un intervento chirurgico: “Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale ,non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato, ... (Donnapop.it)