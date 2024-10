Corruzione, gip Roma dispone carcere per ex dg Sogei (Di venerdì 18 ottobre 2024) Paolino Iorio è stato arrestato lunedì sera durante uno scambio di denaro, 15mila euro, con un imprenditore Il gip di Roma ha disposto il carcere per Paolino Iorio, ex direttore generale di Sogei, arrestato lunedì sera in flagranza per Corruzione durante uno scambio di denaro, 15mila euro, con un imprenditore. La decisione, arrivata dopo l’udienza Sbircialanotizia.it - Corruzione, gip Roma dispone carcere per ex dg Sogei Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Paolino Iorio è stato arrestato lunedì sera durante uno scambio di denaro, 15mila euro, con un imprenditore Il gip diha disposto ilper Paolino Iorio, ex direttore generale di, arrestato lunedì sera in flagranza perdurante uno scambio di denaro, 15mila euro, con un imprenditore. La decisione, arrivata dopo l’udienza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corruzione - gip Roma dispone carcere per ex dg Sogei - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Monsignori anticorruzione. Chi sono gli uomini che il papa ha messo a capo della Diocesi di Roma - Per cinque mesi nulla è successo. Dopo il commissariamento della Diocesi di Roma, il cui apice si è raggiunto di fatto il 6 aprile scorso quando papa Francesco ha destituito monsignor De Donatis, fino ad allora vicario generale del pontefice per la porzione di diocesi che si trova in territorio... (Romatoday.it)

Indagini su corruzione e appalti : perquisizioni della Procura di Roma riguardano 18 indagati - Le perquisizioni e le operazioni della procura Le operazioni condotte dalla Procura di Roma hanno visto l’impiego di un’ampia squadra di investigatori dedicati all’acquisizione di prove corroboranti per l’inchiesta in corso. Le possibili implicazioni dell’inchiesta L’andamento di questo caso giudiziario, che coinvolge diversi settori strategici dello Stato italiano, potrebbe avere ampie ... (Gaeta.it)