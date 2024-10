Condannato 12 anni il buttafuori che uccise Tucci: "Non era mia intenzione" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Non aveva intenzione di uccidere". Il gup del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha riqualificato il capo d'imputazione per Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 29enne di origini albanesi accusato di aver ucciso il vigile del fuoco 34enne Giuseppe Tucci fuori dalla discoteca Frontemare, da Foggiatoday.it - Condannato 12 anni il buttafuori che uccise Tucci: "Non era mia intenzione" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Non avevadi uccidere". Il gup del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha riqualificato il capo d'imputazione per Klajdi Mjeshtri, il29enne di origini albanesi accusato di aver ucciso il vigile del fuoco 34enne Giuseppefuori dalla discoteca Frontemare, da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio del vigile del fuoco Giuseppe Tucci: il buttafuori condannato a 12 anni per il pestaggio. I genitori protestano: «Giustizia vergognosa» - Morì a Rimini a 34 anni dopo l'aggressione diKlajdi Mjeshtri all'esterno della discoteca Frontemare di Miramare: la Procura aveva chiesto 20 anni. Il padre Claudio Tucci:«Faremo ricorso in Appello ma ... (corrieredibologna.corriere.it)

Il Sin Caffaro torna in Consiglio Regionale, Pollini (M5s):«Chiesto un ciclo di audizioni per capire stato dell’arte» - Dopo la sentenza della Corte di giustizia Europea che ha condannato LivaNova al versamento di oltre 453 milioni di euro per danni ambientali, la consigliera pentastellata evidenzia le criticità ancora ... (quibrescia.it)

L’olimpionico Ryan Wedding è ricercato dall’FBI, taglia da 50mila dollari: accuse pesantissime - Ryan Wedding, snowboarder canadese che ha gareggiato alle Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City , è accusato di aver condotto una maxi operazione ... (fanpage.it)