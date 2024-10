Bari, ragazzo di 20 anni picchiato, legato e gettato sugli scogli: salvato da un pescatore (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato aggredito, legato e lanciato sugli scogli del molo di Santo Spirito, a Bari. La vittima è un ragazzo di 20 anni di origini sudanesi che, la notte tra il 17 e il 18 ottobre, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone che, dopo averlo picchiato, lo avrebbero legato e scaraventato sui frangiflutti. Il giovane è rimasto incastrato con una gamba tra gli scogli per diverse ore fino a quando un pescatore si è accorto di lui e lo ha soccorso allertando il 112. Tg24.sky.it - Bari, ragazzo di 20 anni picchiato, legato e gettato sugli scogli: salvato da un pescatore Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato aggredito,e lanciatodel molo di Santo Spirito, a. La vittima è undi 20di origini sudanesi che, la notte tra il 17 e il 18 ottobre, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone che, dopo averlo, lo avrebberoe scaraventato sui frangiflutti. Il giovane è rimasto incastrato con una gamba tra gliper diverse ore fino a quando unsi è accorto di lui e lo ha soccorso allertando il 112.

