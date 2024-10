Bari, giovane in mare con le mani legate: “Sono vittima di una baby gang” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un giovane di 19 anni è stato salvato in mare da un pescatore a Bari dopo essere rimasto in acqua per ore con le mani legate. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura che sta cercando di verificare il racconto della vittima. Il giovane, che poteva rischiare di morire per ipotermia, avrebbe riferito Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Undi 19 anni è stato salvato inda un pescatore adopo essere rimasto in acqua per ore con le. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura che sta cercando di verificare il racconto della. Il, che poteva rischiare di morire per ipotermia, avrebbe riferito

