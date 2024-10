Bando dote scuola Lombardia, domande contributi studenti meritevoli fino al 21 novembre (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ aperto il Bando di Regione Lombardia per accedere alla dote scuola – Merito. Le domande devono essere presentate, online, entro le 12 di giovedì 21 novembre, sul sito bandi.regione.Lombardia.it. Il contributo a fondo perduto è destinato agli studenti che nell'anno scolastico 2023-2024 hanno conseguito brillanti risultati e ha come obiettivo quello di sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica o quote di iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore, in Italia o all’estero. L'articolo Bando dote scuola Lombardia, domande contributi studenti meritevoli fino al 21 novembre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ aperto ildi Regioneper accedere alla– Merito. Ledevono essere presentate, online, entro le 12 di giovedì 21, sul sito bandi.regione..it. Il contributo a fondo perduto è destinato agliche nell'anno scolastico 2023-2024 hanno conseguito brillanti risultati e ha come obiettivo quello di sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica o quote di iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore, in Italia o all’estero. L'articoloal 21

