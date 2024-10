Gaeta.it - Avvio della terza edizione del Premio Film Impresa 2025: L’arte e l’industria si incontrano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladel, promosso da Unindustria, sta per entrare nel vivo con un evento significativo che coinvolgerà il mondo del cinema e del. Il talk “Il Cinema come Industria“, che si svolgerà il 19 ottobre 2023 presso l’AuditoriumArte all’internoFesta del Cinema di Roma, segna l’apertura ufficialefase di avvicinamento a questa manifestazione. L’evento vedrà la presentazione del nuovo presidenteGiuria d’onore e dei dettagli sul regolamento di partecipazione per le imprese, aprendo così le porte alla selezione di opere che saranno premiate nel. Presentazione dell’evento e dettagli sul bando di partecipazione La cerimonia didelavrà luogo venerdì 19 ottobre, alle 16.15, presso lo spazio Lazio Terra di Cinema.