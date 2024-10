Assalto al supermercato con un furgone-ariete, cassaforte smurata e portata via (Di venerdì 18 ottobre 2024) Assalto nella notte al supermercato. Nel mirino di una banda di ladri è finita la Conad di via Amerina a Orte. La spaccata è avvenuta intorno all'1 tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, quando con un furgone usato come ariete è stata sfondata la vetrata del locale commerciale. Una volta Viterbotoday.it - Assalto al supermercato con un furgone-ariete, cassaforte smurata e portata via Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)nella notte al. Nel mirino di una banda di ladri è finita la Conad di via Amerina a Orte. La spaccata è avvenuta intorno all'1 tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, quando con unusato comeè stata sfondata la vetrata del locale commerciale. Una volta

Assalto cacciavite in mano in un supermercato di Lodi : 59enne incastrato da jeans e felpa - L'analisi dei filmati dei sistemi di video sorveglianza del supermercato, l'utilizzo delle banche dati in uso alle forze di polizia e mirati servizi di acquisizione di informazioni hanno consentito di risalire all'identità dell'autore della rapina, un uomo di 59 anni, residente nell'hinterland milanese, senza fissa dimora, che è stato rintracciato un paio di giorni dopo, lo scorso 17 settembre. (Ilgiorno.it)