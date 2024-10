Terzotemponapoli.com - Arriverà dal Napoli il nuovo ‘ministro della difesa’? E Lukaku…

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024), ConteDi seguito un articolo tratto dall’edizione odiernaGazzetta dello Sport. “Antonio Conte è venuto aper ricostruire qualcosa di importante e vincere. E per farlo dovrà confermare un dato che ha avuto anche quando allenava e vinto con Juve e Inter: il ruolo di MinistroDifesa. Da Torino (bianconera, ovviamente) a Milano (nerazzurra, ci mancherebbe), dal 2011 al 2014 e poi dal 2019 al 2021, da un mondo all’altro. Antonio Conte si ripetrà anche a? in quel calcio e in quegli scudetti c’è un’idea che sembra un marchio di fabbrica, un copyright o un modello d’ispirazione: 20 gol subìti nella sua prima stagione con Madame, quando c’erano già i magnifici tre Barzagli, Bonucci e Chiellini, 24 nella seconda e 23 nella terza, tanto per ribadire il concetto – a volte discusso – che vince chi subisce meno.