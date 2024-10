Lapresse.it - Ambiente, da Novamont una piattaforma per calcolare la CO2

(Di venerdì 18 ottobre 2024)annuncia la disponibilità di una, realizzata con il supporto metodologico di Deloitte, grazie alla quale i partner trasformatori e i loro clienti potrannola CO2 dei prodotti realizzati in bioplastica Mater-Bi – quali sacchetti per l’asporto merci-imballaggi alimentari, soluzioni per la ristorazione collettiva e l’agricoltura – in linea con gli obblighi di rendicontazione delle emissioni di scopo 3 e con gli obiettivi della proposta di direttiva sui green claims. Lo strumento che misura l’indice di impatto ambientale verificato è frutto della collaborazione con Deloitte e con la filiera dei partner commerciali di, società di Versalis (Eni). Mater-Bi è una famiglia di materiali compostabili e biodegradabili in suolo, in tutto o in parte di origine rinnovabile, realizzati grazie all’integrazione di innovative bioraffinerie europee.