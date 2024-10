Lapresse.it - Alba Parietti, rubate le gomme dell’auto: la denuncia del furto sui social

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le hanno sollevato l’auto e si sono portati via le. E’ la disavventura capitata ad, che hato ilsui suoi canalipubblicando le foto della sua vettura senza gli pneumatici. “Questa notte me e altre persone tra Basiglio Milano 3 hanno trovato le macchine in questa condizione. Parlare di sorpresa in realtà è un errore – lo sfogo della showgirl affidato a Instagram – Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio la pazzia. Vivere a Milano e nel suo hinterland è diventato impossibile. Posso considerarmi fortunata, in fondo cosa sono quattro ruote di una macchina, contro la possibilità di prendermi una coltellata al cuore e morire a 24 anni su un autobus mentre torno dal lavoro alle due di notte? Vivere qui è diventata una roulette russa.