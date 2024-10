A Palermo per il Capitano ma senza Vannacci (e c'è chi mormora) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi si terrà a Palermo l'arringa difensiva dell'avvocato difensivo di Matteo Salvini, Giulia Buongiorno, nel processo Open Arms. La Lega sarà in piazza Politeama a Palermo alle 10 per sostenere a gran voce Matteo Salvini, che sarà nell'aula bunker del Pagliarelli. Chi non sarà in piazza è proprio il generale Vannacci che ha dichiarato che ci sarà «con il cuore, con la mente e il pensiero». Un'assenza che a qualche leghista non è piaciuta tanto che nelle chat del partito c'è chi si è lamentato. «Vannacci ha preferito Rizzo a Salvini» è il concetto che si ripete nei messaggi. Sì perché il generalissimo oggi alle 15 sarà al teatro Rossini a Roma come ospite al congresso nazionale di «Meritocrazia Italia» proprio insieme all'ex segretario di Rifondazione comunista. Ma le lamentele in via Bellerio sul generale non finiscono qui. Iltempo.it - A Palermo per il Capitano ma senza Vannacci (e c'è chi mormora) Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi si terrà al'arringa difensiva dell'avvocato difensivo di Matteo Salvini, Giulia Buongiorno, nel processo Open Arms. La Lega sarà in piazza Politeama aalle 10 per sostenere a gran voce Matteo Salvini, che sarà nell'aula bunker del Pagliarelli. Chi non sarà in piazza è proprio il generaleche ha dichiarato che ci sarà «con il cuore, con la mente e il pensiero». Un'asche a qualche leghista non è piaciuta tanto che nelle chat del partito c'è chi si è lamentato. «ha preferito Rizzo a Salvini» è il concetto che si ripete nei messaggi. Sì perché il generalissimo oggi alle 15 sarà al teatro Rossini a Roma come ospite al congresso nazionale di «Meritocrazia Italia» proprio insieme all'ex segretario di Rifondazione comunista. Ma le lamentele in via Bellerio sul generale non finiscono qui.

