Ultime Notizie Roma del 17-10-2024 ore 11 | 10

(Di giovedì 17 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati dalla redazione da parte di Francesco Vitale in temporali maltempo frane allagamenti soprattutto in Liguria scuole chiuse allerta arancione allerta per alluvioni e codice arancione anche l’Emiliagna allerta Gialla in 7 regioni ieri forti piogge a Genova dirottati due voli che sarebbe in arrivo un vortice Atlantico e un italiano di 37 anni non 30 come si era preso In un primo momento con precedenti uomo trovato morto per un’aggressione con ferite da taglio all’alba in via Giovanni da Cermenate alla periferia sud di Milano le indagini sono condotte dalla ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura ho voluto segnalare la necessità di un incisivo intervento delle Nazioni Unite che metta unifil nelle condizioni di esercitare una reale deterrenza uso della forza sono le parole del ministro Crosetto che commenta e quanto sta ...