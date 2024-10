Teatro: Nest Napoli Est celebra dieci anni di attività (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Nest Napoli Est Teatro compie dieci anni. E per festeggiare l’importante traguardo, ha promosso un cartellone davvero ricco. Cartellone anticipato da un doppio appuntamento andato in scena lo scorso fine settimana: sabato 12 è stato proposto «Bimbo astronave», di e con Edoardo Rivoira; domenica 13 è stata la volta di Cantanti, progetto di Carlo Geltrude. La stagione partirà ufficialmente il 26 ottobre alle 20 con Giovanni Esposito che inaugurerà il nostro format «Una serata al Nest con”, dove l’attore, attraverso racconti, aneddoti, storie e le domande dei #GiovaniO’Nest smetterà i panni dell’attore per svelare molti aspetti della propria carriera e della propria vita in una conversazione intima e intensa. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) IlEstcompie. E per festeggiare l’importante traguardo, ha promosso un cartellone davvero ricco. Cartellone anticipato da un doppio appuntamento andato in scena lo scorso fine settimana: sabato 12 è stato proposto «Bimbo astronave», di e con Edoardo Rivoira; domenica 13 è stata la volta di Cantanti, progetto di Carlo Geltrude. La stagione partirà ufficialmente il 26 ottobre alle 20 con GiovEsposito che inaugurerà il nostro format «Una serata alcon”, dove l’attore, attraverso racconti, aneddoti, storie e le domande dei #GiovaniO’smetterà i pdell’attore per svelare molti aspetti della propria carriera e della propria vita in una conversazione intima e intensa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Nest Napoli Est Teatro festeggia dieci anni con un ricco cartellone di eventi - Spettacoli in programma: un viaggio tra diverse narrazioni Il 9 e 10 novembre andrà in scena “Non sono ancora idoneo a“, uno spettacolo che vedrà Gianni Spezzano guidare il pubblico in un viaggio metateatrale attraverso la figura mitologica di Perseo. I piani per il 2024 includono spettacoli come “Play Moscato” di Tonino Taiuti e “Diario di un dolore” di Francesco Alberici e Astrid Casali, tutti ... (Gaeta.it)

"Vecchina e Ajal" - i grandi racconti a Centrale Preneste Teatro - A Centrale Preneste Teatro a Roma (Via Alberto da Giussano, 58) per la rassegna YOU. The YOUng City – I GRANDI RACCONTI organizzata da Ruotalibera e con la direzione artistica di Tiziana Lucattini, l’appuntamento è per tutta la famiglia con Vecchina e Ajal di Archetipo Teatro. Lo spettacolo, in... (Romatoday.it)

Un omaggio a Achille Serrao al Centrale Preneste Teatro - La valorizzazione delle lingue locali non solo preserva l’identità culturale, ma offre anche una nuova dimensione alla letteratura contemporanea. In un’epoca in cui la poesia è spesso relegata a un ruolo secondario, questo evento vuole essere un’importante testimonianza di quanto i dialetti e la loro cultura siano ancora vivi e vitali. (Gaeta.it)