Sydney Sweeney ha un nuovo hair look dark mullet (ed è davvero irriconoscibile) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sydney Sweeney, celebre per i suoi ruoli in serie come Euphoria, ha sorpreso i fan con un look completamente nuovo e inaspettato per il suo ultimo progetto cinematografico. L'attrice ha abbandonato i suoi caratteristici capelli biondi per una trasformazione radicale, sfoggiando un taglio mullet castano scuro mentre si prepara a interpretare la celebre pugile anni '90, Christy Martin, nel suo prossimo biopic. Sydney Sweeney trasforma il suo hair look per il suo nuovo ruolo nel suo prossimo biopic Durante le riprese, Sweeney è apparsa quasi irriconoscibile, abbracciando un look degli anni '90 con un taglio di capelli più corto sul davanti, accompagnato da una bandana blu. Non è ancora chiaro se il cambiamento sia dovuto a una tinta permanente o all'uso di una parrucca, ma l'attrice ha sicuramente dimostrato dedizione alla parte.

