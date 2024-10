.com - Smile 2, recensione: un sequel più ambizioso e selvaggio ma meno inquietante

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La nostradi2,del fortunato horror del 2022 diretto da Parker Finn con una brava Naomi Scott: più violenza, sangue, jumpscare e ambizione di un film che parla di demoni personali e del alto oscuro della fama, con una chiusa esagerata2, sempre scritto e diretto da Parker Finn, continua sulla scia del film precedente e, come ogniche si rispetti, aggiunge molto più sangue, più scene cruente e più jumpscare alla formula dell’originale che qui viene solo in piccola parte modificata. Quello di Finn è però anche un film piùe per certi versi centrato del capostipite, perché esplora in maniera ancora più profonda l’oscurità del trauma represso, della dipendenza e della fama attraverso la protagonista Skye che qui ha il volto di una bravissima Naomi Scott.