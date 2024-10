Sinner-Djokovic oggi in tv: orario, canale, diretta e streaming Six Kings Slam 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner sfiderà oggi Novak Djokovic nel match valido per la semifinale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. Esattamente come accaduto la scorsa settimana nel torneo di Shanghai, dopo aver battuto Medvedev il numero uno del mondo troverà sul suo cammino anche Djokovic, in ripresa dopo una stagione piuttosto anonima tolto l’oro olimpico. L’azzurro partirà comunque favorito, ma non dovrà prendere sottogamba l’impegno. Pur trattandosi di un’esibizione, Nole non avrà nessuna voglia di perdere, specialmente dopo che ha perso gli ultimi tre confronti contro l’altoatesino. SEGUI IL LIVE MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Sinner e Djokovic scenderanno in campo oggi, giovedì 17 ottobre, alle 20:00 ore italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) JanniksfideràNovaknel match valido per la semifinale del Six, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. Esattamente come accaduto la scorsa settimana nel torneo di Shanghai, dopo aver battuto Medvedev il numero uno del mondo troverà sul suo cammino anche, in ripresa dopo una stagione piuttosto anonima tolto l’oro olimpico. L’azzurro partirà comunque favorito, ma non dovrà prendere sottogamba l’impegno. Pur trattandosi di un’esibizione, Nole non avrà nessuna voglia di perdere, specialmente dopo che ha perso gli ultimi tre confronti contro l’altoatesino. SEGUI IL LIVE MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, giovedì 17 ottobre, alle 20:00 ore italiane.

