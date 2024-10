Siglato accordo che unisce De Cecco al Napoli come Global Partner per l’Olio Extravergine (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firmato un accordo storico che unisce il Napoli e il famoso brand alimentare De Cecco, promuovendo il Made in Italy nel mondo. Oggi, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, è stato Siglato un accordo storico che segna l’unione tra SSC Napoli e De Cecco come Global Partner per l’Olio Extravergine. Questa collaborazione rappresenta non solo un legame commerciale, ma anche un connubio di valori fondati sulla qualità, l’innovazione e la passione. Un’Alleata di Eccellenza Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer di SSC Napoli, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova alleanza: “La nostra strategia di business dichiarata è quella di coinvolgere eccellenze mondiali all’interno del network del Club, per questo motivo siamo orgogliosi di accogliere De Cecco – nostro nuovo Partner Globale come Olio Extravergine Ufficiale. Napolipiu.com - Siglato accordo che unisce De Cecco al Napoli come Global Partner per l’Olio Extravergine Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firmato unstorico cheile il famoso brand alimentare De, promuovendo il Made in Italy nel mondo. Oggi, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, è statounstorico che segna l’unione tra SSCe Deper. Questa collaborazione rappresenta non solo un legame commerciale, ma anche un connubio di valori fondati sulla qualità, l’innovazione e la passione. Un’Alleata di Eccellenza Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer di SSC, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova alleanza: “La nostra strategia di business dichiarata è quella di coinvolgere eccellenze mondiali all’interno del network del Club, per questo motivo siamo orgogliosi di accogliere De– nostro nuovoOlioUfficiale.

