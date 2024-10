Sesto Calende, strada crolla mentre passa un camion: la voragine intrappola il veicolo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proprio non trova pace. Ancora un cedimento della sede stradale in via dell’Olmo a Sesto Calende, la zona coinvolta è la stessa di due mesi fa. Si pensava che dopo l’intervento la situazione fosse stata riportata alla normalità, invece così non è stato, complici le ultime abbondanti piogge. Nel tardo pomeriggio di mercoledì un camion per lo spurgo delle acque è letteralmente sprofondato con una ruota nell’asfalto durante una manovra. Fondamentale è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autogru per sollevare il mezzo pesante e mettere in sicurezza l’area. Il sindaco Elisabetta Giordani si è recato tempestivamente sul posto e ha seguito tutte le operazioni di recupero, per le quali ha ringraziato Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Ilgiorno.it - Sesto Calende, strada crolla mentre passa un camion: la voragine intrappola il veicolo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proprio non trova pace. Ancora un cedimento della sedele in via dell’Olmo a, la zona coinvolta è la stessa di due mesi fa. Si pensava che dopo l’intervento la situazione fosse stata riportata alla normalità, invece così non è stato, complici le ultime abbondanti piogge. Nel tardo pomeriggio di mercoledì unper lo spurgo delle acque è letteralmente sprofondato con una ruota nell’asfalto durante una manovra. Fondamentale è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autogru per sollevare il mezzo pesante e mettere in sicurezza l’area. Il sindaco Elisabetta Giordani si è recato tempestivamente sul posto e ha seguito tutte le operazioni di recupero, per le quali ha ringraziato Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

Sesto Calende - a casa di un 24enne i carabinieri trovano ketamina - hashish e 450 euro in contanti - Da qui il fermo del 24enne e la successiva perquisizione. Il ragazzo si trovava in compagnia di altri due giovani in una strada sita nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Sesto Calende. Sesto Calende (Varese), 17 ottobre 2024 – Un 24enne italiano è stato arrestato perché trovato in possesso, nella sua abitazione, di oltre 70 grammi di ketamina, un panetto di hashish, due dosi ... (Ilgiorno.it)

Sparatoria a Sesto Calende. Un ragazzo ferito alla testa - Secondo quanto ricostruito è stata la stessa vittima della sparatoria a chiedere aiuto attirando l’attenzione di alcuni operai in un vicino cantiere nautico. L’area in prossimità del luogo della sparatoria sarebbe da qualche tempo frequentata da spacciatori, quindi da chiarire se il giovane e l’uomo che gli ha sparato si muovessero in quello scenario, se così fosse non sarebbe da escludere tra ... (Ilgiorno.it)

Sesto Calende - ferito alla gola da un colpo di pistola : ipotesi regolamento di conti - Sesto Calende (Varese) – Agguato armato a Sesto Calende, un ferito grave. Un altro uomo è rimasto a terra, colpito alla gola da un proiettile. Il fatto di sangue è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 ottobre, poco prima delle 18. Le indagini sono affidate ai carabinieri che si sono immediatamente messi sulle tracce dell’aggressore, il quale si è dato alla fuga dopo aver fatto ... (Ilgiorno.it)