Sequestrata ex Ilva di Taranto: "Produce in spregio agli accordi presi per ridurre l'impatto mortale". Ma l'acciaieria non si fermerà (Di giovedì 17 ottobre 2024) Importanti novità sullo stabilimento ex Ilva di Taranto. Il gip di Potenza, Ida Iura, ha emesso un nuovo decreto di sequestro degli impianti dell'area a caldo, su richiesta della procura lucana, dopo la trasmissione degli atti della sezione distaccata di Taranto della Corte d'Assise d'Appello che, il 13 settembre scorso, ha annullato la sentenza di primo grado del processo Ambiente Svenduto a carico di 37 imputati e tre società.Leggi anche: Sorelle Meloni, conti spiati: perquisizioni e sequestri. La difesa: "Solo curiosità" Lo stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, grazie ai vari decreti salva-Ilva, potrà comunque continuare la sua attività nonostante il sequestro. L'atto è stato notificato nelle scorse ore ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in Amministrazione Straordinaria.

