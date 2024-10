Ruba 125 euro da scuola e scappa in bici (Di giovedì 17 ottobre 2024) Imola (Bologna), 17 ottobre 2024 – scappava in bici nel cuore della notte dall’istituto Paolini-Cassiano, dove aveva appena Rubato 125 euro da un distributore automatico di bevande. Un 33enne macedone, domiciliato a Imola, è stato arrestato per furto aggravato da carabinieri. È successo la scorsa notte, quella tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, quando l’attenzione dei militari dell’Arma, impegnati nella vigilanza notturna agli istituti scolastici, intensificata a seguito dei recenti episodi di furto, è stata richiamata da un ciclista. L’uomo era stato visto allontanarsi dall’istituto di istruzione superiore di via Guicciardini, dove era scattato l’allarme antintrusione. Ilrestodelcarlino.it - Ruba 125 euro da scuola e scappa in bici Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Imola (Bologna), 17 ottobre 2024 –va innel cuore della notte dall’istituto Paolini-Cassiano, dove aveva appenato 125da un distributore automatico di bevande. Un 33enne macedone, domiciliato a Imola, è stato arrestato per furto aggravato da carabinieri. È successo la scorsa notte, quella tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, quando l’attenzione dei militari dell’Arma, impegnati nella vigilanza notturna agli istituti scolastici, intensificata a seguito dei recenti episodi di furto, è stata richiamata da un ciclista. L’uomo era stato visto allontanarsi dall’istituto di istruzione superiore di via Guicciardini, dove era scattato l’allarme antintrusione.

