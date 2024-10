Universalmovies.it - Ron Howard aprirà il Torino Film Festival con Eden

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’edizione 2024 delsarà aperta da, il nuovodiretto dal due volte premio Oscar “Ron“. La celebre kermesse torinese è arrivata alla sua 42° edizione, e per l’occasione ha scelto un regista affermato come Ronper dare il via alla manifestazione che, lo ricordiamo, si terrà dal 22 al 30 novembre, organizzata come sempre dal Museo Nazionale del Cinema disarà presentato comed’Apertura del(TFF42 hashtag ufficiale) il 22 novembre presso il Teatro Regio di. Il regista è chiaramente atteso come ospite d’onore.è un drama thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Syndey Sweeney.