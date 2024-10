Velvetmag.it - Polemica a Figline Valdarno sul corso di nuoto per donne musulmane

(Di giovedì 17 ottobre 2024) A, la decisione di organizzare undidestinato inizialmente a solepresso la piscina comunale ha sollevato numerose critiche, discussioni e una nuova. L’iniziativa, promossa dalla UISP, un’associazione sportiva che organizza attività inclusive, è nata per dare spazio ache, per motivi culturali o religiosi, potrebbero sentirsi a disagio nel frequentare corsi dimisti o aperti al pubblico. Ma lasi è scatenata in poco tempo., foto Ansa – VelvetMagSecondo i promotori, ilè pensato per favorire l’integrazione diche altrimenti non parteciperebbero ad attività sportive pubbliche. Tuttavia, l’annuncio ha suscitato la reazione immediata di alcuni partiti politici e figure pubbliche, che lo hanno interpretato come una forma di esclusione anziché inclusione.