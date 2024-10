Piazza difficile da pulire, è scontro politico (Di giovedì 17 ottobre 2024) PONSACCO Un botta e risposta che dalla carta stampata dei giornali si rincorre tra post sui social e commenti della vita reale. Siamo a Ponsacco, è passata appena una settimana dalla riapertura di Piazza della Repubblica eppure le polemiche non si sono ancora spente. Da una parte c’è l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Gasperini che attacca l’opera, per i tempi, i costi, per i materiali usati e il progetto. Dall’altra l’amministrazione che ha guidato Ponsacco fino a giugno, che la difende e risponde colpo su colpo. In mezzo c’è il dibattito del mondo del commercio diviso tra chi ha subito il ritardo dei lavori e chi vede nella riqualificazione del centro un punto di partenza importante anche per la sua economia. E poi ci sono i cittadini che ne confrontano passato e presente. Lanazione.it - Piazza difficile da pulire, è scontro politico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) PONSACCO Un botta e risposta che dalla carta stampata dei giornali si rincorre tra post sui social e commenti della vita reale. Siamo a Ponsacco, è passata appena una settimana dalla riapertura didella Repubblica eppure le polemiche non si sono ancora spente. Da una parte c’è l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Gasperini che attacca l’opera, per i tempi, i costi, per i materiali usati e il progetto. Dall’altra l’amministrazione che ha guidato Ponsacco fino a giugno, che la difende e risponde colpo su colpo. In mezzo c’è il dibattito del mondo del commercio diviso tra chi ha subito il ritardo dei lavori e chi vede nella riqualificazione del centro un punto di partenza importante anche per la sua economia. E poi ci sono i cittadini che ne confrontano passato e presente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stessa piazza - stessa auto - stesso furto : "Vivere così è difficile" - Stessa piazza, stessa auto, stesso furto. A distanza di 7 mesi dall’ultimo danno subito, i ‘soliti ignoti’ sono tornati a colpire e smontare il fanalino fendinebbia di una Fiat 500x parcheggiata in piazza Renato Luisi, in zona Macchia Gialla, a Foggia. Per smontare il pezzo in questione... (Foggiatoday.it)

Strizzolo - il Cosenza è l’unica pretendente. Più difficile piazzare Tremolada e Oukhadda - Si sapeva, vien da dire. Così come Oukhadda, del quale si è parlato tanto, attraverso le azioni del suo agente. In C Pescara, Benevento e Trapani hanno monitorato la situazione ma senza eccessivo entusiasmo. Più complicate, invece, le situazioni di Tremolada e Oukhadda. Partiamo da chi, nelle ultime ore, potrebbe veder concretizzarsi i timidi accostamenti di questi giorni, ovvero Luca Strizzolo. (Ilrestodelcarlino.it)

Radu difficile da piazzare per l’Inter? Il motivo è palese - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Radu difficile da piazzare per l’Inter? Il motivo è palese) © Inter-News. Ciò significa che il 70% delle squadre italiane ha un portiere titolare con uno stipendio inferiore a quello di Radu. (Inter-news.it)