Lapresse.it - Per Italia lontani obiettivi sviluppo sostenibile Agenda 2030

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Per l’glidell’delle Nazioni Unite sono. Questo in sintesi quanto si evince dal nuovo rapporto dell’Asvis (Alleanzana per lo), ‘Coltivare ora il nostro futuro’, presentato oggi a Roma. “L’procede su un sentiero diine, nonostante gli impegni presi a livello internazionale anche con la firma del ‘Patto sul futuro’ – si afferma – le scelte del Paese risultano insufficienti per raggiungere i 17didell’?. Dei 37quantitativi, legati a impegni europei e nazionali, “solo 8 sono raggiungibili entro la scadenza del, 22 non lo sono, e per altri 7 il risultato è incerto“.